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أيرلندا تلغي حظر الطيران إلى مدينة شرم الشيخ

11:40 م السبت 13 فبراير 2021
أيرلندا تلغي حظر الطيران إلى مدينة شرم الشيخ

السفير خالد ثروت

(مصراوي):

أعلن السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى أيرلندا، أن الحكومة الأيرلندية ألغت حظر الطيران المفروض إلى مدينة شرم الشيخ، موضحًا أن هذه المسألة ظلت على قمة أولويات السفارة منذ عام 2019، وتم تناولها على مختلف المستويات أثناء اللقاءات مع المسئولين الأيرلنديين سواء في وزارة الخارجية، أو وزارة النقل والطيران المدني، أو من خلال البرلمان الأيرلندي، إلى أن تكللت جهود السفارة بالنجاح.

وأشار السفير ثروت، اليوم السبت، إلى أن هذا القرار من شأنه أن يفتح الباب أمام تدفق السياحة الأيرلندية إلى شرم الشيخ عندما تتخذ الحكومة في دبلن قرارًا بتخفيض القيود المفروضة على السفر للسياحة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن اعتزام شركة "آيركايرو" تنظيم رحلات تشارتر مباشرة من دبلن إلى شرم الشيخ في المستقبل القريب، بالإضافة إلى خطة شركة "مصر للطيران" تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن من شأنهما تيسير اختيار السائح الأيرلندي للمقاصد السياحية في مصر.

السفير خالد ثروت سفير مصر لدى أيرلندا مدينة شرم الشيخ حظر الطيران أيرلندا

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