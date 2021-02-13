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"تلقينا آلاف الحجوزات".. السياحة: مصر أحد أفضل الوجهات للسائح التشيكي

09:07 م السبت 13 فبراير 2021
"تلقينا آلاف الحجوزات".. السياحة: مصر أحد أفضل الوجهات للسائح التشيكي

وزارة السياحة والآثار

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن الصفحة الرسمية لمحطة الإذاعة التشيكية، نشرت تقريرًا عن رغبة المواطنين التشيك للسفر لقضاء عطلة الصيف خارج البلاد رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، وجاءت مصر من أفضل الوجهات السياحية.

وبحسب بيان وزارة السياحة، كشف التقرير أن وكالات السفر بالتشيك، تلقت آلاف الحجوزات حتى الآن إلى الوجهات السياحية الدافئة ومنها مصر.

وأشار التقرير، إلى أن مصر في المرتبة الأولى من بين الوجهات السياحية المفضلة لدي السائح التشيكي، لجوها الدافئ وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة وحضارتها العريقة.

جدير بالذكر، أن موقع CNN Travel اختار مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر في عام 2021، كما حصدت مصر المرتبة الأولى عالميًا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبًا خلال الفترة الحالية، وفقًا لاستقصاء الرأي الذي أجرته مجلة "Travel Inside" السويسرية المتخصصة في الشأن السياحي.

كما اختارتها جريدة "التليجراف" البريطانية كأفضل الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة.

أما موقع "تريب أدفايزر" اختار مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما إنه كان قد اختار مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020.

وزارة السياحة والآثار فيروس كورونا مصر الإسكندرية الوجهات السياحية عطلة الصيف

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