مجلس الوزراء: مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع

كتب- محمد سامي:

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة، ووفقًا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وبدأ، مساء السبت، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة رئيس الوزراء.

وقالت مصادر لـ"مصراوي"، إنه من المقرر أن يناقش الاجتماع الترتيبات النهائية وحسم الموقف النهائي لاستكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء امتحانات الترم الأول بالمدارس والجامعات، وطرح السيناريوهات في هذا الشأن.