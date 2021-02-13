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السيسي يوجّه بالإسراع في إتمام ميكنة قطاعات وزارة المالية بأفضل المعايير

05:59 م السبت 13 فبراير 2021
السيسي يوجّه بالإسراع في إتمام ميكنة قطاعات وزارة المالية بأفضل المعايير

اجتماع الرئيس السيسي

(مصراوي):

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في الانتهاء من ميكنة وتطوير كافة هيئات وقطاعات وزارة المالية على النحو المخطط، بما يساعد على حوكمة المنظومة المالية وفقًا لأفضل المعايير، بما في ذلك القطاع الجمركي من خلال تطبيق منظومة المعلومات المسبقة والإفراج المسبق لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة من وإلى مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وعرض وزير المالية الموقف بالنسبة لتطوير المنظومة الجمركية، خاصةً ما تم إنجازه من المراكز اللوجستية بالموانئ المختلفة.

ووجه الرئيس السيسي، بالاستمرار في متابعة ودراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من كافة الجوانب، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع تلك التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

الرئيس السيسي ميكنة قطاعات وزارة المالية وزارة المالية مصطفى مدبولي محمد معيط

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