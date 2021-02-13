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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 22 ألف راكب على متن 224 رحلة.. اليوم

04:23 م السبت 13 فبراير 2021
مطار القاهرة: وصول ومغادرة 22 ألف راكب على متن 224 رحلة.. اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيشهد اليوم السبت، وصول 113 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 12 ألف راكب، بينما يغادر المطار 111 رحلة سفر إلى عدة وجهات؛ سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 10 آلاف راكب .

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل 224 رحلة خلال الـ24 ساعة، من وإلى عدة وجهات بالخارج، تحمل نحو 22 ألف راكب، تسيّرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مطار القاهرة الدولي رحلات دولية رحلات جوية

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