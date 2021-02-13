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مدبولي يتفقد تطوير مثلث ماسبيرو

04:05 م السبت 13 فبراير 2021
مدبولي يتفقد تطوير مثلث ماسبيرو

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أعمال تطوير منطقة مثلث ماسبيرو منذ قليل.

كما تفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، والتي تدخل ضمن خطة الدولة لأحياء القاهرة التاريخية، وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية.

رافق مدبولي خلال الجولة كل من، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من مسؤولي الوزارة والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية بالتأكد أن الأعمال التي يتم تنفيذها في مختلف مشروعات تطوير المناطق التاريخية تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في الحفاظ على هذه المناطق واستعادة رونقها.

وشدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواقع العمل المختلفة؛ للحفاظ على سلامة العمال والمهندسين في هذه المواقع.​

مصطفى مدبولي تطوير مثلث ماسبيرو تطوير منطقة سور مجرى العيون إحياء القاهرة التاريخية

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