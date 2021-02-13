ننشر صور تأثيث شقق سكنية بالفرش في أبراج العلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، مجموعة من الصور كنموذج لتأثيث إحدى الوحدات السكنية بأبراج مدينة العلمين الجديدة، المطلة على البحر.

وقال يونس عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيس بوك: دي وحدة سكنية فى برج جديد من أبراج مدينة العلمين الجديدة اتشطبت واتفرشت علشان نشوف إنجازات بلدنا.

وتابع يونس: "هكرر تاني، علشان اللى هيدخل يقول دي بالملايين، أيوه يا سيدى الفاضل دى بنبيعها بالملايين للي معاهم، وبفلوسها بنطور العشوائيات، وكمان بنطور القرى المصرية، طيب بالله عليك لو كنا مبعنهاش بالملايين مش كنت حضرتك نفسك هتدخل تقول مديبن لناس شقق في أبراج على البحر بالرخيص، وأهدرتوا موارد الدولة؟".

وأكد المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة تتعامل مع المواطنين المصريين بما يحقق العدالة الاجتماعية.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية وقعت مع الشركة الصينية "cscec" لتنفيذ 5 أبراج جديدة في مدينة العلمين الجديدة، حيث بصل أحد الأبراج لارتفاع 250 متر وبهذا يكون الأعلى على البحر المتوسط.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن تنفيذ الـ5 أبراج الجديدة ستكون في مركز المدينة بارتفاعات مختلفة، حيث يضم هذا المشروع برج أيقوني بارتفاع 250 مترا عبارة عن 68 طابقا، وبهذا سيكون الأعلى على البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، لمصراوي، أن الـ4 أبراج اللآخرى، ستكون بارتفاع 200 متر، عبارة عن 56 طابقا.

وتابع: "الشركة الصينية ستكون مسؤولة عن تصميم وتنفيذ الأبراج فقط، وتمويل المشروع ذاتيا من هيئة المجتمعات العمرانية"، لافتا إلى أنه سيتم سداد قيمة التنفيذ بالجنية المصري، ومدة تنفيذ المشروع ستكون 3 سنوات ونصف تقريبا.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات في العلمين الجديدة لتكون مدينة كاملة تعمل طوال السنة وليس 3 أشهر فقط، لافتًا إلى أنه تم تشغيل جامعتين حتى الآن، والصيف المقبل سيتم تشغيل المنطقة التجارية والترفيهية.

وتنفذ هيئة المجتمعات العمرانية مشروع آخر بإجمالي 15 برجا شاطئية في مدينة العلمين الجديدة بارتفاعات تصل إلى 42 دورا، ويجرى الآن الانتهاء من التشطيبات النهائية لـ3 أبراج، وتتم عمليات التنفيذ من خلال شركات مقاولات مصرية، وتتولى شركة سيتى إيدج عمليات البيع.

وبدأت شركة سيتى إيدج بيع أبراج العلمين الجديدة عام 2018، وتراوح وقتها سعر المتر بين 30 إلى 42 ألفا، ووصل المتر أيضًا في نفس الأبراج خلال 2019 لـ45 ألف وحتى 52 ألف جنيه.

وفي آخر عمليات سجل المتر 59 ألف جنيه، حيث تطرح الشركة وحدات بمساحات ومواصفات مختلفة طول الوقت.