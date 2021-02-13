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بعد قليل.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء

03:49 م السبت 13 فبراير 2021
بعد قليل.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- أحمد السعداوي:

يدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، حسب ما أفاد أحد المصادر، بتصريحات تليفزيونية مهمة، على هامش تفقده مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، والتي تدخل ضمن خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية.

رافق مدبولي خلال الجولة كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من مسؤولي الوزارة والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية بالتأكد من أن الأعمال التي يتم تنفيذها في مختلف مشروعات تطوير المناطق التاريخية تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في الحفاظ على هذه المناطق واستعادة رونقها.

وشدد مدبولى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواقع العمل المختلفة؛ للحفاظ على سلامة العمال والمهندسين في هذه المواقع.

مصطفى مدبولي تصريحات تليفزيونية تطوير منطقة سور مجرى العيون إحياء القاهرة التاريخية تطوير المناطق العشوائية

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