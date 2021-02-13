"الزراعة" تكشف عن أنشطة معهد أمراض النباتات خلال يناير 2021

كتب- أحمد مسعد :

قال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعي، إنه تم خلال شهر يناير الماضي، تنفيذ 7 مدارس حقلية لأمراض البطاطس في محافظات: المنوفية، البحيرة، الغربية، القليوبية، المنيا، والإسماعيلية، فضلًا عن تنفيذ 7 مدارس حقلية لأمراض الفراولة في قرى مراكز: طوخ، شبين القناطر، مشتول السوق، بدر، النوبارية، الإسماعيلية، قويسنا.

جاء ذلك خلال استعراض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا، اليوم السبت، حول ملخص أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يناير الماضي.

وأوضح خليل أنه على صعيد متابعة الحالة المرضية المحاصيل المختلفة، تم تنفيذ زيارات ميدانية؛ لمتابعة حقول القمح وبنجر السكر وزراعات البصل والثوم، وذلك في محافظات دمياط وكفر الشيخ والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والقليوبية وبني سويف والمنيا، والوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للمكافحة.

وتابع مدير معهد بحوث أمراض النباتات بأنه تم المرور على محافظات: المنيا، أسيوط، الإسماعيليه، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم، القليوبية، البحيرة؛ للوقوف على الحالة المرضية لمحاصيل الخضر: البطاطس، الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الخيار، الكوسة، البسلة، الكرنب، القرنبيط، الخس.

وقام باحثو المعهد بإعطاء المزارعين التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض، وكذلك تم المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل بها.

وفي ما يتعلق بالنشاط الإنتاجي للمعهد، أوضح مدير المعهد أنه تم فحص (366) رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد؛ لتحديد الصلاحية من الناحية المرضية، فضلًا عن فحص 31 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، كذلك الاشتراك في أعمال (8) لجان لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وفحص عدد (37) مزرعة؛ لبيان خلوها من الأمراض، وكذلك فحص عدد (14) طردًا بها بذور مختلفة .