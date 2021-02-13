صندوق الإسكان الاجتماعي يوضح إجراءات استلام الشقق بعد الاستعلام

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي خطوات واجراءات استلام شقق الإسكان الاجتماعي من أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، حيث يجرى الآن تسليم شقق الإعلان الثامن والتاسع، ويجرى الاستعلام عن حاجزي الإعلان العاشر تمهيدا لبدء الاستلام.

وتشمل إجراءات الاستلام معاينة الوحدة ومتابعة جهاز المدية، وجاءت على النحو التالي:

تبدأ عملية استلام الوحدة السكنية داخل مشروع الإسكان الاجتماعي بعد الانتهاء من الاستعلام الميداني وتوقيع العقد في البنك الممول للوحدة، ويتم المتابعة معه لاستلام نسخة العقد الثلاثية.

وتأتي الخطوة الثانية بالذهاب إلى جهاز المدينة التابع له الوحدة أو مديرية الإسكان، لاستخراج محضر استلام الوحدة بالتخصيص المحدد.

وبعد هذه الخطوة يحدد جهاز المدينة مندوب يكون مسؤول عن تسليم الوحدة للحاجز، وتعتبر مرحلة معاينة الوحدة من أهم الخطوات في استلام الوحدة، فلابد من مراجعة كافة التشطيبات والخدمات في الوحدة السكنية والتأكد أنها مطابقة للمواصفات.

وفي حالة وجود أي عيوب في التشطيبات لابد من الامتناع عن التوقيع على محضر الاستلام، ويتم تدوين هذه الملاحظات في محضر المعاينة والذي تم إعداده خصيصا لهذا الأمر لحماية حقوق المواطنين.

وفي حالة عدم التزام الشركة المنفذة بالتسليم في المدة المحددة بمحضر المعاينة يتم تقديم شكوى رسمية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز، مرفق بها صورة بطاقة صاحب الوحدة وعقد التخصيص.

وفي حالة عدم الاستجابة عن تنفيذ الملاحظات أو العيوب، يتم تقديم شكوى على الموقع الإلكترونى مرفقة بالصور (https://cservices.shmff.gov.eg)، كما يمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لبلاغهم بعدم حل الشكوى الخاصة بالوحدة من خلال الأرقام التالي: 5777 - 5999 - 1188 - 090071117 - (من 9 صباحا - إلى 5 مساء).

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