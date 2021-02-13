العناني وطلعت يبحثان مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار

كتب- مصراوي:

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في نوفمبر الماضي بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار.

وقد حضر الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية وبعض قيادات الوزارتين.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مستجدات الأعمال الخاصة بدمج وتطوير البوابات التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار سواء الخدمية أو الترويجية، وإنشاء تطبيق على الهاتف المحمول لتقديم الخدمات للسائحين، بالإضافة إلى مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام الوزارة، ومشروع تطوير خدمات طلبات البعثات الأثرية وميكنة دورة العمل، ومشروع تطوير نظام إدارة الخرائط بالمواقع الأثرية والسياحية.

وأشار خالد العناني، إلى أن مشروع التحول الرقمي جاء انطلاقا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين وبوابات إلكترونية للسائح.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون بين الوزارتين يهدف إلى تمكين وزارة السياحة والآثار من استخدام أحدث التقنيات العالمية في تنفيذ خططها لتطوير خدماتها وإتاحتها رقميا وكذلك في الترويج للمعالم السياحية والأثرية؛ بالإضافة إلى توفير الآليات الرقمية اللازمة لتعظيم التواصل بين السائحين ومناطق الجذب السياحي في مصر وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لدعم وتطوير قطاعات الدولة وبناء مصر الرقمية.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد وقعت في شهر نوفمبر الماضي بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار، بهدف المساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتطوير وتحسين الخدمات السياحية وإظهار قيمة المعالم السياحية والأثرية وزيادة فرص انتشارها لتعزيز الموارد المالية باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى حفظ وتوثيق وإتاحة معلومات عن الآثار المصرية باستخدام التقنيات الحديثة، ورفع الوعي الأثري وتعريف المجتمع المصري والعالمي بأنشطة وخدمات وزارة السياحة والآثار، والمساهمة في تنشيط السياحة لمصر في الفترة المقبلة وزيادة عدد السائحين الوافدين إليها.