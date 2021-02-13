مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية تستضيف خبير جراحة القلب والصدر بالمملكة المتحدة
كتب- محمد سامي:
تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية الدكتور وديع ديمتري خبير جراحة القلب والصدر بالمملكة المتحدة في الفترة من (19 - 23) فبراير 2021.
وتستقبل اللجان التحضيرية بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية حالياَ الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.
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