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مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية تستضيف خبير جراحة القلب والصدر بالمملكة المتحدة

01:29 م السبت 13 فبراير 2021
مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية تستضيف خبير جراحة القلب والصدر بالمملكة المتحدة

مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية

كتب- محمد سامي:

تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية الدكتور وديع ديمتري خبير جراحة القلب والصدر بالمملكة المتحدة في الفترة من (19 - 23) فبراير 2021.

وتستقبل اللجان التحضيرية بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية حالياَ الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.

مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية جراحة القلب والصدر المملكة المتحدة الدكتور وديع ديمتري

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