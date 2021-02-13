مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية تستضيف خبير جراحة القلب والصدر بالمملكة المتحدة

كتب- محمد سامي:

تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية الدكتور وديع ديمتري خبير جراحة القلب والصدر بالمملكة المتحدة في الفترة من (19 - 23) فبراير 2021.

وتستقبل اللجان التحضيرية بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية حالياَ الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.