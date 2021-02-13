112 مخالفة.. المصيلحي: 1889 محلًّا مشاركًا في الأوكازيون والطلبات مستمرة

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المحلات المشاركة في الأوكازين بلغ 1889 محلًّا تجاريًّا؛ منها 1753 محل قطاع خاص و89 محل قطاع أعمال، و36 من القطاع الاستثماري.

وأشار المصيلحي، في بيان له اليوم السبت، إلى أن الباب مفتوح أمام جميع المحلات التجارية للمشاركة في الأوكازيون من خلال مديريات التموين بالمحافظات.

ووجه المصيلحي الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات بمتابعة ما يتم عرضه من حيث الجودة والالتزام بالسعر المعلن.

من جانبه، أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد الوزير ورئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور وزير التموين بمتابعة المحلات المشاركة بالأوكازيون؛ للتأكد من التزامها بوضع سعرَين لما قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون، فقد تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها عدد من المحاضر التي حررت حتى اليوم الخامس للأوكازيون، بلغت 112 محضرًا تنوعت بين (3 محاضر عدم إعلان، 109 محاضر أوكازيون وهمي).

وتناشد الوزارة جموع المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحلات التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨.