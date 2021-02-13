112 مخالفة.. المصيلحي: 1889 محلًّا مشاركًا في الأوكازيون والطلبات مستمرة

112 مخالفة.. المصيلحي: 1889 محلًّا مشاركًا في الأوكازيون والطلبات مستمرة
كتب- محمد سامي:
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المحلات المشاركة في الأوكازين بلغ 1889 محلًّا تجاريًّا؛ منها 1753 محل قطاع خاص و89 محل قطاع أعمال، و36 من القطاع الاستثماري.
وأشار المصيلحي، في بيان له اليوم السبت، إلى أن الباب مفتوح أمام جميع المحلات التجارية للمشاركة في الأوكازيون من خلال مديريات التموين بالمحافظات.
ووجه المصيلحي الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات بمتابعة ما يتم عرضه من حيث الجودة والالتزام بالسعر المعلن.
من جانبه، أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد الوزير ورئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور وزير التموين بمتابعة المحلات المشاركة بالأوكازيون؛ للتأكد من التزامها بوضع سعرَين لما قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون، فقد تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها عدد من المحاضر التي حررت حتى اليوم الخامس للأوكازيون، بلغت 112 محضرًا تنوعت بين (3 محاضر عدم إعلان، 109 محاضر أوكازيون وهمي).
وتناشد الوزارة جموع المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحلات التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
171993
عدد المصابين
-
133707
عدد المتعافين
-
9857
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
108249283
عدد المصابين
-
80275823
عدد المتعافين
-
2376195
عدد الوفيات
إعلان