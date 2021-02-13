وفرت أكثر من مليون فرصة عمل.. تنفيذ 164 ألف مشروع ضمن "مشروعك" بتكلفة 17,3 مليار جنيه

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن برنامج "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى نهاية عام 2020 مول 164 ألف مشروع صغير ومتوسط بقروض 17,3 مليار جنيه وفرت ما يزيد عن مليون فرصة عمل، لافتاً إلى أن مشروعك يعمل في إطار مبادرة البنك المركزي المصري التي توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.

وأكد شعراوي، على أن الوزارة تسعى دائماً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة في القرى وتوفير دخل يساعدها على الحياة الكريمة وذلك من خلال قروض برنامج "مشروعك" لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيراً إلى أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة من خلال "مشروعك" بلغت 35% من إجمالي المشروعات.

وأشار التقرير عن المشروعات التي تم تنفيذها من خلال "مشروعك" إلى أن النشاط التجاري جاء في الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذة به حيث يمثل 64% من إجمالي المشروعات، يليه النشاط الزراعي بنسبة 15% ثم النشاط الخدمي 11% وأخيرا النشاط الصناعي 10%.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتطوير مقرات "مشروعك" وتدريب الموظفين والاستفادة من الخدمات المالية للجهاز، كما تم التعاون مع البنوك المصرية المشاركة في المشروع وهي (البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان وبنك الزراعي المصري)، على زيادة معدلات الإقراض في المرحلة القادمة وتفعيل فرق العمل التسويقية المشتركة لتسويق خدمات مشروعك في مقرات العملاء.

ولفت إلى أنه يتم خلال الفترة القادمة التركيز على مستوى جودة المشروعات والخدمات والتوسع في الانتشار وتقديم خدمات مالية وفنية متطورة ومساعدة العملاء في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات ذات التكنولوجيات المناسبة والصناعات المغذية.

وأوضح التقرير، أن الهدف الأساسي من برنامج "مشروعك" هو توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة في القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد للأمام ورفع المستوى الاقتصادي للقاطنين في المراكز والمدن والقرى، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ووجه اللواء محمود شعراوي القائمين على المشروع بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتى يستفيد الشباب والمرأة من مزايا المشروع، لافتاً إلى أن برنامج "مشروعك " حقق العديد من الإنجازات منذ انطلاقة حيث تم عقد العديد من الندوات التعريفية والبرامج الترويجية الخاصة في كافة محافظات الجمهورية، كما تم تدريب حوالي 1000 موظف من موظفي مشروعك، بالإضافة إلى عمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء مشروعك على مستوى المحافظات.

وقال الوزير، إنه تم استحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير ويمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة بهم.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك في المحافظات والبالغ عددها 260 مقرا لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء على دراسة الجدوى المقدمة ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم.