"كورونا" في 24 ساعة| تراجع الإصابات في مصر.. ومصدر بالتعليم يكشف مصير الامتحانات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 609 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 42 حالة جديدة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعدادات لاستكمال الفصل الدراسي الثاني وترتيبات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال المصدر لمصراوي، الجمعة، إن وزارة التربية والتعليم وضعت سيناريو لاستكمال الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني، يتضمن الآتي:



ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

انخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

مجدي بدران: 38 طفرة يوميًا لفيروس كورونا المستجد

القليوبية تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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بعد توقعات ذروة كورونا.. مصدر بالتعليم يكشف مصير الامتحانات و"استكمال الدراسة"

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