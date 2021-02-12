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​الزراعة: تخفيض أسعار شتلات الفراولة المستوردة لـ7 جنيهات

10:26 م الجمعة 12 فبراير 2021
​الزراعة: تخفيض أسعار شتلات الفراولة المستوردة لـ7 جنيهات

الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، إنه تم الاتفاق مع جامعة فلوريدا الأمريكية على تخفيض أسعار شتلات الفراولة المستوردة من الشركة التابعة للجامعة، ليصبح 7 جنيهات بدلًا من 10 دعمًا لمزارعي الأصناف الخاصة بالتصدير عالية الإنتاجية، لافتًا إلى أنه جاري التفاوض على زيادة نسبة التخفيض إلى 50% بدلًا من 30% ليصبح سعر الشتلة 5 جنيهات.

وأضاف العطار لـ"مصراوي"، أنه جاري التفاوض مع الجامعة حاليًا على إنشاء مشاتل في مصر لإنتاج شتلة الفراولة محليًا، لسد احتياجات السوق المحلية، ما يحقق فائضًا من الشتلات للتصدير إلى جميع دول العالم بحيث تصبح مصر مركزًا لتصدير الشتلات المعتمدة.

وأوضح العطار، أن تخفيض أسعار شتلات الفراولة سيدعم المزراعين ويوفر العملة الصعبة بالإضافة للحصول على الشتلات المعتمدة من مصدرها الرئيسي، مؤكدًا أن الهدف من هذه التحركات دعم المزراعين.

يذكر أن جامعة فلوريدا هي صاحبة حقوق إنتاج أجود أصناف الفراولة في العالم والتي يتم زراعتها في مصر، ويتم تصدير إنتاجها إلى جميع دول العالم ما أدى إلى تفوق مصر في تصدير الفراولة الطازجة والمجمدة.

أحمد العطار الحجر الزراعي شتلات الفراولة وزارة الزراعة

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