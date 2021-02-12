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​"بفلوسها بنطور العشوائيات".. مستشار الوزراء ينشر صور وحدة سكنية في العلمين الجديد

09:50 م الجمعة 12 فبراير 2021
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(مصراوي):

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا لإحدى الوحدات السكنية في برج جديد من أبراج مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف يونس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فسبوك": "اتشطبت واتفرشت عشان نشوف إنجازات بلدنا

هكرر تاني، عشان اللي هيدخل يقول دي بالملايين، أيوة يا سيدي الفاضل دي بنبيعها بالملايين للي معاهم، وبفلوسها بنطور العشوائيات، وكمان بنطور القرى المصرية. طيب بالله عليك لو كنا مبعنهاش بالملايين مش كنت حضرتك نفسك هتدخل تقول مديين لناس شقق في أبراج على البحر بالرخيص، وأهدرتوا موارد الدولة؟!".

وتابع: "اطمن حضرتك، الدولة بتتعامل مع المواطنين المصريين بما يخقق العدالة الاجتماعية".

مجلس الوزراء الوحدات السكنية مدينة العلمين الجديدة العشوائيات

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