"بفلوسها بنطور العشوائيات".. مستشار الوزراء ينشر صور وحدة سكنية في العلمين الجديد
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
(مصراوي):
نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا لإحدى الوحدات السكنية في برج جديد من أبراج مدينة العلمين الجديدة.
وأضاف يونس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فسبوك": "اتشطبت واتفرشت عشان نشوف إنجازات بلدنا
هكرر تاني، عشان اللي هيدخل يقول دي بالملايين، أيوة يا سيدي الفاضل دي بنبيعها بالملايين للي معاهم، وبفلوسها بنطور العشوائيات، وكمان بنطور القرى المصرية. طيب بالله عليك لو كنا مبعنهاش بالملايين مش كنت حضرتك نفسك هتدخل تقول مديين لناس شقق في أبراج على البحر بالرخيص، وأهدرتوا موارد الدولة؟!".
وتابع: "اطمن حضرتك، الدولة بتتعامل مع المواطنين المصريين بما يخقق العدالة الاجتماعية".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
171993
عدد المصابين
-
133707
عدد المتعافين
-
9857
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
108249283
عدد المصابين
-
80275823
عدد المتعافين
-
2376195
عدد الوفيات
إعلان