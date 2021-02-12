الآثار تبدأ مشروع فك ونقل مشهد آل طباطبا بعين الصيرة

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(مصراوي):

بدأت وزارة السياحة والآثار في مشروع فك ونقل مشهد آل طباطبا وعمل سياج حول البيت الطولوني والحمام الفاطمي وأعمال الصيانة اللازمة لهم، ضمن خطة الدولة لتطوير منطقتي عين الصيرة والمدابغ.

ومشهد آل طباطبا هو الأثر الوحيد المتبقي من الدولة الإخشيدية 934- 969م ويقع في قرافة الإمام الشافعي.

ويوجد المشهد على بعد (500 متر) إلى الغرب من مسجد الإمام الشافعي وعلى بعد (230 مترًا) من شمال عين الصيرة.

وينسب هذا المشهد إلى أبو إسحاق إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم زوج السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمه هي السيدة محسنة بنت عمر الأشرف بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم .

ويعد مشهد "آل طباطبا" ضريحا يضم رفات الذين ينتهي نسبهم الشريف إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) والذي يرجع تاريخ إنشاءه إلى القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، في تجسيد رائع للأضرحة في عمارة مصر الإسلامية.

والمشهد عبارة عن مستطيل غير منتظم يبلغ طوله 30 × 20 عرضًا، وفي نهايته الجنوبية يوجد قبتان، وفي الجزء الشمالي الشرقي من سور المشهد يوجد المدخل، وإلى يساره يوجد مبنى حديث عبارة عن حجرة مربعة يغطيها قبة، وبهذه الحجرة يوجد بئر يغذي المشهد بالمياه.

ويتصل بجدار حجرة البئر مبنى مستطيل مقسم إلى 6 حجرات صغيرة بعضها مربع والآخر مستطيل، واختلفت تغطية هذه الغرف باختلاف أحجامها فالغرف المربعة مغطاة بالأقباء المتقاطعة والقباب، أما الحجرات المستطيلة فمغطاة بالأقباء.

وبهذه الغرف الست يوجد مقابر عائلة طباطبا، وتتصل بمكان الصلاة بباب في الجهة الغربية، أما مكان الصلاة فيتكون من مربع يبلغ طوله 18 مترًا تقريبًا مبني من الآجر وفي الجدار الشرقي يوجد المحراب، ويقسم المربع إلى ثلاثة أروقة صفان من الدعائم المتعامدة بأركانها أربعة عمد ملتصقة ويغطى كل المسجد تسع قباب بكل رواق 3 منها.

ويشبه هذا المشهد في تصميمه مشهد السبعة وسبعين ولى بأسوان ومئذنة بلال بالقرب من السد العالى، ويعاني من المياه الجوفية منذ سنوات.

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