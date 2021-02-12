حدث في 8 ساعات| إصابة طبيب بالجيزة بكورونا رغم تلقيه اللقاح.. وتحذير جديد من الأرصاد

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي للنادي الأهلي بعد حصوله على برونزية مونديال الأندية، ونفى مجلس الوزراء الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية، والأرصاد تحذر من البرودة ليلًا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: