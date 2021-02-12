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إصابة طبيب بـ"كورونا" رغم تلقيه اللقاح بالجيزة.. ومصدر: ليس فعالًا بنسبة 100%

06:00 م الجمعة 12 فبراير 2021
إصابة طبيب بـ"كورونا" رغم تلقيه اللقاح بالجيزة.. ومصدر: ليس فعالًا بنسبة 100%

فيروس كورونا

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر مسؤول بمستشفى الحوامدية للعزل بمحافظة الجيزة، عن إصابة نائب مدير المستشفى مصطفى عبد الواحد، بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام من تلقيه لقاح "سينوفارم" الصيني.

وكان "عبدالواحد" قد تلقى اللقاح الصيني قبل أيام، ضمن حملة وزارة الصحة لتطعيم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر كونهم خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، على أن تستكمل حملتها لتطعيم الأطقم الطبية في باقي المستشفيات.

لكن المصدر قال لمصراوي، إن "عبدالواحد ظهرت عليه بعض الأعراض قبل أيام، ما استدعى إجراء مسحة أكدت إصابته بالفيروس رغم حصوله على اللقاح".

وأضاف المصدر: "إصابة عبدالواحد ليس أمرًا شاذًا، فالكثير من الحالات قد تصاب رغم حصولها على التطعيم ولذلك شددت الوزارة على استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية".

واستكمل: "لا يوجد لقاح فعّال بنسبة 100%، حتى اللقاح الصيني فعال بنسبة 86% وبالتالي فلا تزال هناك فرص لإصابة أي شخص بالعدوى".

فيروس كورونا مستشفى الحوامدية للعزل لقاح سينوفارم

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