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الصحفيين: بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي.. 18 فبراير

04:42 م الجمعة 12 فبراير 2021
الصحفيين: بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي.. 18 فبراير

نقابة الصحفيين

كتب - مينا غالي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين، بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة أيام اعتباراً من الخميس (18 فبراير 2021) وحتى الاثنين (22 فبراير 2021) ، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً ، باستثناء اليوم الأخير (الاثنين) حيث يغلق باب الترشح في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

ووفقا للجدول الزمني الذي حدده مجلس النقابة، فإنه سيتم فتح باب التنازلات والطعون في الخمسة أيام التالية (من 23 إلى 27 فبراير 2021)، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن في اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس 2021) في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف أعضائها.

وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة للاشراف علي انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة خالد ميري وكيل النقابة وعضوية الزملاء الخمسة المستمرين في مجلس النقابة وتفويضهم في اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في لجنة الإشراف علي الانتخابات ومخاطبة الجهات القضائية للإشراف علي العملية الانتخابية.

نقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفي الصحفيين انتخابات النقيب

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