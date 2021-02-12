بعد توقعات ذروة كورونا.. مصدر بالتعليم يكشف مصير الامتحانات و"استكمال الدراسة"

كتب – أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعدادات لاستكمال الفصل الدراسي الثاني وترتيبات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال المصدر لمصراوي، الجمعة، إن وزارة التربية والتعليم وضعت سيناريو لاستكمال الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني، يتضمن الآتي:

- إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي في 20 فبراير الجاري.

- بدء الفصل الدراسي الثاني 7 مارس المقبل.

إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني منتصف مايو المقبل.

وأشار المصدر، إلى أنه في حال تأزم الموقف وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا أبريل المقبل، بحسب تصريحات وزيرة الصحة، سيتم تأجيل الامتحانات لصفوف النقل إلى الصيف المقبل.

وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توقعات بزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر أبريل وأول مايو المقبلين.

وقالت زايد في مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس: "لو سرنا بنفس نظام بداية الجائحة في مصر مثل الموجة الأولى، فبداية الارتفاع ستكون في أبريل، وتكون الذروة في آخر أبريل وأول مايو المقبل".

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم الإعلان عن كل تفاصيل عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 14 فبراير المقبل، من خلال مؤتمر صحفي في ديوان الوزارة.

وشدد شوقي على استكمال العام الدراسي تحت أي ظرف، وعدم حذف أجزاء من المناهج، مؤكدًا أنه سيتم تقيييم الطلاب من خلال عقد امتحانات، ولا نية لعودة الأبحاث أو إلغاء الامتحانات.

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