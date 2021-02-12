الدولة لن تدخر جهدًا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية
كتب- محمد سامي:
قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للنادي الأهلي بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.
وقال الرئيس السيسي في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة: "خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف".
وتابع الرئيس:" أؤكد أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيًا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية".
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