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الدولة لن تدخر جهدًا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

03:07 م الجمعة 12 فبراير 2021
الدولة لن تدخر جهدًا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للنادي الأهلي بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الرئيس السيسي في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة: "خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف".

وتابع الرئيس:" أؤكد أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيًا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية".

الرئيس السيسي بعثة الأهلي النادي الأهلي مونديال الأندية

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