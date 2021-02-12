بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

كتب - محمد عبيد:

استقبلت شركة مصر للطيران، أعضاء بعثة النادي الأهلي على الطائرة الخاصة التي تنقلهم من الدوحة إلى القاهرة، وذلك بعد مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية وحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بالورود والشيكولاتة.

وقامت بعثة النادي الأهلي بإنهاء إجراءات سفرها من الدوحة في طريقها للقاهرة، على رحلتها الخاصه رقم MS3201، والقادمة من مطار الدوحة، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولها بصالة 4 بمطار القاهرة الدولي .

وقدم أفراد الركب الطائر للرحلة، التهنئة للفريق عبر النداء الصوتي للطائرة على هذا الإنجاز الرياضي الجديد الذي يضاف إلى النادي الأهلي.

جدير بالذكر أن مصر للطيران نقلت النادي الأهلي في جميع مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، منذ المشاركة الأولي في عام 2005 باليابان.

وشهدت صالة "4" بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، تشديدات أمنية غير مسبوقة استعدادا لوصول بعثة النادي الأهلي، عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية، وذلك بعد فوزه على نادي بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح.

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