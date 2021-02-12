رئيس القطاع الديني بـ الأوقاف يفتتح مسجد الرحمة بميت غمر

كتب - محمود مصطفى:

افتتح الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف، صباح اليوم الجمعة، مسجد الرحمة بشلا- ميت غمر بمحافظة الدقهلية.



وحضر الافتتاح الدكتور خالد صلاح، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية، واللواء عمرو فكري، رئيس مدينة ميت غمر، والنائب أحمد الألفي، عضو مجلس الشعب.

ويفتتح طايع أيضا مسجد محجوب في طنبول الكبري، بمدينة السنبلاوين، حيث يؤدي صلاة الجمعة، ويدور موضوعها عن حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين.



وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمى والفكرى للأئمة وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.