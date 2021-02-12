تواجد أمني مكثف بصالة 4 بمطار القاهرة قبل وصول بعثة الأهلي

كتب - محمد عبيد:

شهدت صالة "4" بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، تشديدات أمنية غير مسبوقة استعدادا لوصول بعثة النادي الأهلي، عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية، بعد فوزه على نادي بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح.

ودفعت سلطات مطار القاهرة الدولي برجال المرور والخدمات المعنية، ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة، تحسبا للأعداد الكبيرة من جماهير النادي المقرر تواجدها أمام الصالة بالمطار للاحتفال بالنادي الأهلي، وذلك عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.

وشددت سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة.

ويستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد ظهر اليوم الجمعة بعثة النادي الأهلي قادمة من العاصمة القطرية الدوحة علي طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران الرحلة رقم 3201، بعد حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

يذكر أن فريق الأهلي توج بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة بالدوحة، بعد فوزه على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.