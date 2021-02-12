نشاط الرئيس وفوز الأهلي ضمن أبرز عناوين صحف اليوم

القاهرة- (أ ش أ):

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة بعدد من الموضوعات المحلية والعالمية والاقتصادية.

فمن جانبها، قالت صحيفة الاهرام تحت عنوان -

"مصر والأردن يدعمان جهدا دوليا مكثفا لتسوية القضية الفلسطينية"

- "الرئيس: تعزيز التشاور مع عمَّان وبغداد لمواجهة تحديات المنطقة"

إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد تطلعه لمواصلة التنسيق القائم بين مصر والأردن على مختلف المستويات، سواء ثنائياً أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع العراق، لاسيما فى ظل تعاظم التحديات التى تواجهها المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، بشر الخصاونة، رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، أمس، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وتناول اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في ملف الطاقة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، فضلاً عن بحث الآليات الفعالة من أجل تنفيذ المشروعات المتفق عليها فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع العراق.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التوافق حول أهمية استمرار التنسيق المتبادل وتضافر الجهود المشتركة، بهدف التأكيد على مبدأ التسوية السياسية الشاملة لمختلف النزاعات والقضايا فى المنطقة.

كما تم التطرق إلى تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق المصري الأردني في هذا الإطار، خاصةً فى ظل نتائج الاجتماع الوزاري الأخير لجامعة الدول العربية يوم ٨ فبراير الجاري، حيث تم تأكيد أهمية العمل على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية، بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات.

ومن جانبه، طلب الرئيس السيسي نقل تحياته للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مشيداً بحسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى الأردن، وذلك في ضوء ما يتمتع به البلدان الشقيقان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمى والشعبي.

وفي الشأن الرياضي وتحت عنوان

- الأهلي يحصد برونزية المونديال

- فاز على بالميراس 3/2 بركلات الترجيح

قالت الأهرام، إن فريق الكرة بالأهلي حقق 4 أرقام قياسية جديدة بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح.

وبفوز الفريق الأحمر على بطل أمريكا الجنوبية يكون قد فاز خلال مشاركاته الستة بمونديال الأندية علي كل أبطال قارات العالم بخلاف الفوز علي بطل أوروبا بعد خسارته من بايرن ميونيخ.

وسبق للأهلي الفوز على أبطال قارات آسيا وأوقيانوسا والكونكاف واليوم حقق الانتصار على بطل أمريكا الجنوبية، ليكمل سلسلة الفوز على أبطال كل القارات ما عدا بطل قارة أوروبا.

وفي الشأن الدولي قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "شكري في أثينا : منتدى "الصداقة" ليس موجها ضد أحد

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن منتدى الصداقة، الذي تستضيفه العاصمة اليونانية أثينا، يسعى إلى علاقات متوازنة ومبنية على التعاون وتحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمات من خلال الوسائل السياسية، والبعد عن اللجوء إلى القوة والتدخل العسكرى على أراضى الغير، مؤكدا أن هذه الممارسات قد ولت خاصة في القرن الحادى والعشرين.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه من اليونان وقبرص والسعودية والإمارات والبحرين، أن وجود قوات أجنبية على أراض عربية ينبئ بتراجع منظومة العلاقات الدولية، وعدم احترام مبادئ الأمم المتحدة، داعيا الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن بالاضطلاع إلى مسؤوليتها كاملة والتوصل إلى حلول سلمية للصراعات القائمة، وتوفير الاستقرار حتى نعمل على تكريس الجهود المشتركة من خلال تعاون مثمر لاستغلال الموارد الطبيعة، وتوفير معيشة أفضل لكل فرد من أفراد شعوبنا.

ودعا " شكرى "، إلى عدم الانتقائية في العلاقات بين الدول، مع ضرورة اتساقها مع قواعد العلاقات الدولية، وألا يتم التعامل معها بمعايير مزدوجة من أجل تحقيق مصالح ضيقة وذاتية على حساب هذه المبادئ.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر تسعى إلى تدعيم العلاقة في الإطار الثلاثي الذى يجمع اليونان وقبرص مع دولنا لتحقيق مصالح شعوبنا في كافة المجالات خاصة في ظل التحديات العديدة الصحية والاقتصادية والسياسية، مؤكدا أن تلك القدرات تتضاعف من خلال التكامل المتواجد بين هذه الدول.

وأكد "شكري" أن منتدى الصداقة ليس موجها ضد أحد، منوها بأن الهدف توسيع رقعة التعاون والشراكة القائمة بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.

بدوره، أدان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الاستفزازات والتدخلات التركية في المنطقة، مستشهدا بالمذكرة التي وقعتها أنقرة مع بعض الأطراف الليبية، مشددا على أن تصرفات تركيا غير القانونية تقوض الاستقرار والسلام والأمن بالمنطقة.

وقال نيكوس دندياس، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظرائه من مصر والسعودية والبحرين والإمارات وفرنسا، إن هدفنا من منتدى "فيليا" هو بناء رادع ضد التحيز وتشويه الأديان والأعمال غير القانونية، وليس موجها ضد طرف.

وقالت الأخبار تحت عنوان " - خلال لقائه رئيس وزراء الأردن بحضور مدبولي وكامل

- السيسي: تكثيف جهود نسوية الأزمة الفلسطينية وتحريك عملية السلام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تتمتع به كل من مصر والأردن من روابط تاريخية على المستويين الرسمي والشعبي ، وأعرب عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات سواء ثنائيا أو في إطار الية التعاون الثلاثي مع العراق لاسيما في ظل تعاظم التحديات التي تواجهها المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في ملف الطاقة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، فضلاً عن بحث الآليات الفعالة من أجل تنفيذ المشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التوافق حول أهمية استمرار التنسيق المتبادل وتضافر الجهود المشتركة، بهدف التأكيد على مبدأ التسوية السياسية الشاملة لمختلف النزاعات والقضايا في المنطقة.

كما تم التطرق إلى تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق المصري الأردني في هذا الاطار، خاصةً في ظل نتائج الاجتماع الوزاري الأخير لجامعة الدول العربية يوم ٨ فبراير الجاري، حيث تم تأكيد أهمية العمل على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية، بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات.

وفي الشأن الاقتصادي قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان

- القباج: بدل واقية وشباك لـ 20 سيدة

- "بر أمان" تصل لصيادات كفر الشيخ

سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ٢٠ سيدة من العاملات في مجال الصيد بمحافظة كفر الشيخ شباك الصيد وبدل الصيد الواقية، كدفعة أولية بهدف مساعدتهن على أداء عملهن وحمايتهن من برودة الطقس والأجواء التي يعملون بها.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال لقائها بعدد من الصيادين والصيادات من محافظة كفر الشيخ، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالصيادين وتأمينهم، مشددة على أن الوزارة تسعى إلى توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادى للمواطنين المستحقين دون تمييز.

وأضافت القباج أنها التقت عددًا من السيدات اللاتي تعملن في مجال الصيد خلال زيارتها الأخيرة لمحافظة كفر الشيخ، واستمعت لمطالبهن.

وأكدت أن المبادرة الرئاسية "بر أمان" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف لدعم الصيادين، حيث تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع صندوق "تحيا مصر" بهدف دعم فئة صغار الصيادين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق مع صندوق "تحيا مصر" لإنتاج بدل للصيادين، كما يتم التوسع في صناعة الشباك وجودتها، ولا تكون حكرًا على أحد بعينه، مشددة على أن الوزارة تشجع الصيادين على إصدار تراخيص لهم كي لا يتعرضون للمساءلة.

من جانبها قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان

- رسالة للرئيس من خادم الحرمين نقلها وزير الدولة السعودي

- السيسي : العلاقات المصرية - السعودية الاستراتيجية .. ركيزة الاستقرار بالمنطقة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن عصام بن سعيد نقل رسالة للرئيس من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تناولت عددا من موضوعات التعاون الثنائي، كما تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه العاهل السعودي، وسمو ولي العهد، مؤكداً الخصوصية الإستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

من ناحية أخرى قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان

«الصحفيين»: انتخابات التجديد النصفي 5 مارس .. وفتح باب الترشح الخميس المقبل

أعلنت نقابة الصحفيين، عن قرار مجلس النقابة، ببدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب، والتجديد النصفي، والتي تجرى لـ6 من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة أيام اعتباراً من الخميس 18 فبراير الجاري، وحتى الاثنين 22 فبراير، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير، حيث يغلق باب الترشح في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأوضحت النقابة، في بيان صحفي، أن فتح باب التنازلات والطعون، يبدأ يوم 23، وحتى 27 فبراير، وتنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن في اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم الجمعة 5 مارس، في حالة اكتمال الجمعية العمومية، بحضور نصف أعضائها.

وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية، والانتخابات برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، وعضوية أعضاء المجلس الخمسة المستمرون في مجلس النقابة، وتفويضهم في اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية، للمشاركة في لجنة الاشراف على الانتخابات، ومخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.

من جانبها قالت صحيفة الشروق تحت عنوان

- الجمهوريون يبحثون تشكيل حزب جديد مناهض لترامب

- 120 مسئولا جمهوريا سابقا يشاركون في المحادثات والحزب المقترح يتبنى مواقف يمين الوسط

ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن أربعة مصادر مطلعة أن عددا من المسئولين السابقين في حزب الجمهوري الأمريكي الذين يرون أن حزبهم لا يرغب في الوقوف في وجه الرئيس السابق دونالد ترامب ومحاولاته لتقويض الديمقراطية.

وتشمل مناقشات المرحلة المبكرة، حسبما ذكر الأفراد المطلعون، جمهوريين منتخبين سابقين ومسؤولين سابقين في إدارات الجمهوريين رونالد ريجان وجورج بوش الأب وابنه وترامب وسفراء جمهوريين سابقين وخبراء استراتيجيين جمهوريين.

وأجرى أكثر من 120 منهم مكالمة عبر تطبيق زوم يوم الجمعة الماضي لمناقشة أمر المجموعة المنشقة التي ستعمل على أساس من “الأيديولوجية المحافظة المستندة للمبادئ” ومن ذلك الالتزام بالدستور وحكم القانون، وهي أفكار يقول المشاركون في المناقشات إن ترامب حطمها.

ويقول المطلعون إن المشاركين يعتزمون الدفع بمرشحين في بعض السباقات الانتخابية، وأيضا تأييد مرشحين من يمين الوسط في سباقات أخرى، سواء كانوا جمهوريين أو مستقلين أو ديمقراطيين.

وقال إيفان مكمولين، الذي كان كبير مديري السياسات في مؤتمر الجمهوريين بمجلس النواب وخاض الانتخابات كمستقل في الانتخابات الرئاسية عام 2016، لرويترز إنه شارك في ترتيب المكالمة عبر تطبيق زوم مع مسؤولين سابقين قلقين من قبضة ترامب على الجمهوريين والمنحى الذي اتخذه الحزب بالتركيز على الشأن الداخلي.

وأكد ثلاثة آخرون في حديث لرويترز الاتصال والمناقشات المتعلقة بإنشاء حزب منشق، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

وفي الشأن الصحي قالت صحيفة الشروق تحت عنوان

- خبيرة بارزة: الحرب ضد كورونا ستستمر 10 سنوات

رجحت الخبيرة البريطانية البارزة شارون بيكوك، أن تستمر الحرب ضد فيروس كورونا في العالم 10 سنوات على الأقل، متوقعة تفشيا واسع النطاق لطفرة الوباء التي تم اكتشافها في بلدها.

وأقرت بيكوك التي تترأس مجمع دراسات الجينوم المعني بمرض "كوفيد-19" في المملكة المتحدة، في حوار مع "بي بي سي"، بأن السلالة الجديدة المعروفة بـ 1.1.7 والتي تم اكتشافها لأول مرة في مقاطعة كنت في ديسمبر تستدعي القلق، بسبب خطر تقويضها فعالية اللقاحات الموجودة ضد الفيروس التاجي.

وأعربت الخبيرة عن قلقها إزاء مواصلة تحور هذه السلالة، في ظل اكتشاف تفشي طفرة جديدة منها معروفة بـE484K في مدينة برستل جنوب إنجلترا.

وأكدت الخبيرة أن سلالة كنت أصبحت سائدة في المملكة المتحدة و"ستجتاح العالم على الأرجح"، موضحة أن اللقاحات المضادة لكورونا لا تزال فعالة في مواجهتها، لكن استمرار تحورها قد يؤدي إلى تغيير هذا الوضع.

وتابعت: "عندما سننتصر على الفيروس أو سيتحور بنفسه وسيصبح غير خبيث، أي لا يسبب المرض، سيكون بإمكاننا أن نكف عن القلق بشأنه، لكن بالنظر للمستقبل أعتقد أننا سنواصل هذا لأعوام. سنظل نفعل ذلك بعد عشر سنوات، حسب رأي".

أما صحيفة الوفد فنشرت العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أهمها:

- "ترحيب واسع بقرارات أبوشقة الإصلاحية لتطهير الوفد من فلول الإخوان".

- جموع الوفديين في أنحاء الجمهورية يقفون صفًا واحدًا خلف رئيس الحزب

- لجان الوفد بالمحافظات واللجان النوعية تؤيد قرارات الدفاع عن بيت الأمة

- الهيئة العليا توافق بأغلبية ساحقة على قرارات الإصلاح

- تجديد تفويض أبوشقة في اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب

- حكماء الحزب يطالبون الوفديين بالمشاركة في استكمال مسيرة الإصلاح

- بيان مهم من شيوخ الوفد والهيئة العليا

- بلاغ يطالب بمحاكمة عاجلة للمفصولين من الوفد ومنعهم من السفر

- شيوخ الوفد: قرارات أبو شقة أنقذت الحزب من الاختطاف

وقالت صحيفة الوفد أن عددا من شيوخ حزب الوفد أصدروا بيانًا بشأن الأحداث الأخيرة والقرارات الحاسمة التي اتخذها المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ.

وأعلن شيوخ الوفد تأييدهم لقرارات رئيس الحزب الاستثنائية العاجلة التي وصفوها بأنها جاءت لمواجهة أخطار كانت توشك أن تقود الحزب إلى نفق مظلم.

ووقع على البيان الصادر عن شيوخ الوفد كل من: المستشار مصطفى الطويل رئيس الوفد السابق، ومحمود أباظة رئيس الوفد السابق، والقطب الوفدى الكبير منير فخري عبد النور، والقطب الوفدي يس تاج الدين يس والقطب الوفدي محمد سرحان.

فيما قالت صحيفة الوفد تحت عنوان "تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بالدخيلة وبورتوفيق نهاية مارس"

- معيط : منظومة النافذة الواحدة تغطي 95 % نمن إجمالي البضائع الواردة إلى مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك، يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وأضاف الوزير، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة أعمال إنشاء المراكز اللوجستية بالموانئ والمنافذ الجمركية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناءى الدخيلة وبورتوفيق نهاية مارس المقبل، وميناءى الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيه ٢٠٢١؛ وبذلك تغطى منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من ٩٥٪ من إجمالى البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.

أشار الوزير إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركى بإنهاء الإجراءات بمراكز الخدمات اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية انخفض من ٦,٣ يوم فى يناير ٢٠٢٠ إلى ٤,٢ يوم فى ديسمبر ٢٠٢٠، لافتًا إلى أننا ماضون نحو تنفيذ التكليف الرئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركى، لأقل من يوم، على النحو الذى يُخفض أسعار السلع والخدمات فى الأسواق المحلية.