كورونا في 24 ساعة| 53 وفاة جديدة في مصر.. وخبيرة بريطانية تحذر من انتشار السلالة الجديدة في كل العالم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 376 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133707 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

53 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

بايدن: بصدد الحصول على جرعات من لقاحات كورونا تكفي 300 مليون شخص بنهاية يوليو

خبيرة بريطانية تحذر من انتشار سلالة كورونا الجديدة في كل العالم

فرنسا: حوالي 25% من إجمالي إصابات كورونا في البلاد سببه المتحور البريطاني

الصحة: استقبال 8 ملايين جرعة لقاح كورونا على دفعات نهاية فبراير الجاري

دبي تعزز جاهزيتها الطبية مع ازدياد الإصابات بفيروس كورونا

متحدث الصحة: مصر اتبعت منهجًا علميًا للتعامل مع أزمة كورونا

بايدن يعلن إنهاء حالة الطوارئ عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة

الصحة العالمية: وضع أوروبا ما زال هشا في مواجهة كورونا

الصحة العالمية تؤكد أهمية حصول شعوب القارة الأفريقية على لقاح كورونا

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 107.4 مليون حالة