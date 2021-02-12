حدث ليلاً| التعليم تحدد رسوم التقدم الامتحانات الثانوية العامة.. والخارجية الأمريكية: سنركز على السلام والاستقرار بالشرق الأوسط

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

شكرى يؤكد على ضرورة الحل السياسي في ليبيا ورحيل المقاتلين الأجانب

أكد وزير الخارجية سامح شكرى على ضرورة تحقيق حل سياسي شامل في ليبيا، يسمح بنقل السلطة إلى حكومة منتخبة، مع إنهاء جميع أنواع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الليبية، وكذلك ضمان رحيل جميع المقاتلين الارهابيين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

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بايدن يتحدث عن مشكلة لوجستية عملاقة في إمدادات لقاحات كورونا في العالم

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن هناك مشكلة لوجستية عملاقة في إمدادات لقاحات كورونا حول العالم.

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الخارجية الأمريكية: سنركز على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرج أن الولايات المتحدة ستركز على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

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تعقيم وصيانة.. تفاصيل استعدادات "آثار أسوان" لتعامد الشمس في أبو سمبل

أنهت منطقة آثار أسوان والنوبة، الاستعدادات الخاصة باحتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل السياحية، في ظاهرة فلكية فريدة تحدث مرتين فى العام فى 22 أكتوبر و22 فبراير.

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اليوم.. مصر للطيران تسير 63 رحلة جوية لنقل 5339 راكبًا

تسير مصر للطيران، اليوم الجمعة، 63 رحلة جوية، بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من "الدوحة، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، إسطنبول، دبي، امستردام، روما، موسكو، نيويورك، جوبا، أثينا، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، أربيل" و16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5339 راكبًا.

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تحدى كورونا وهزمته النيران.. تفاصيل جديدة في تفحم مسن على سريره بحريق "شقة الدقي"

ملابسات جديدة كشفتها التحريات في مصرع مسن متفحما على سريره؛ إثر نشوب حريق في منزله بحي الدقي، اليوم الخميس.

وعثر على جثة متفحمة على سرير غرفة النوم تبين أنها لشخص يبلغ من العمر 83 سنة، يقيم بمفرده.

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وزير التعليم يرد مجددًا على أنباء تأجيل الدراسة والامتحانات

نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد مجددًا عن تأجيل الدراسة والامتحانات.

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التعليم تحدد رسوم التقدم الامتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قيمة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للمرة الأولى أو أكثر من مرة.

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