وزير الأوقاف ينعي نائب رئيس مجلس الدولة.. ويثمن جهوده في خدمة الوقف
كتب - محمود مصطفى:
نعى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا.
وثمن وزير الأوقاف - في بيان الليلة - جهود المستشار الراحل في خدمة وطنه وخدمة مال الوقف من خلال رئاسته لإحدى لجان القسمة الخاصة بالوقف، وحرصه الدائم - من خلال رئاسته لهذه اللجنة - على الحفاظ على حق الوقف وحقوق المستحقين معا في ضوء الضوابط الشرعية ، وحرصه الشديد على تحري جانب الحق والعدل في أداء رسالته الوطنية والقانونية.
وتوجه وزير الأوقاف بالدعاء الى الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
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