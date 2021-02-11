"قومي المرأة": مصر أول دولة تصدر ورقة سياسات للاحتياجات الخاصة للمرأة خلال كورونا

كتبت -نور العمروسي:

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن مصر كانت أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في إطار التعامل مع جائحة "كورونا"، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات، وتم رصد أكثر من 165 تدبيرا وقرارا وإجراء وقائيا داعماً للمرأة المصرية حتى الآن.

جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم الخميس، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الـ40 للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري برئاسة جمهورية جيبوتي، الذى نظمته جامعة الدول العربية، ممثلة في إدارة المرأة والأسرة والطفولة؛ بهدف مناقشة مخرجات الاجتماع العربي التحضيري للدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة وعرض الاستجابة لاحتياجات المرأة العربية في ظل جائحة فيروس وغيرها من الموضوعات في مجال متابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للمرأة في المنطقة العربية 2030.

وشارك في الجلسة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة، ووزيرات ووزراء ورؤساء الآليات المعنية بشئون المرأة في المنطقة العربية ومديري المنظمات الأممية المعنية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقالت مرسي إن مصر احتلت المركز الأول في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأة خلال جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح في الجزء الخاص بمنطقة الشرقِ الأوسط وغرب آسيا أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصر لمساندة المرأة، وفقا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة، هو أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذها في المنطقة المشار إليها وذلك منذ بدء الأزمة.

وعلى المستوى الدولي، أوضحت أن مصر قادت مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد-19 على النساء والفتيات".

وأكدت نجاح مصر في حشد الدعم والتأييد لها في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع القرار غير المسبوق وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء.

وقالت رئيسة المجلس إن مصر تتشرف باختيارها لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وباستضافة مقر منظمة المرأة العربية.

واستعرضت رئيسة المجلس جهود وإنجازات مصر للنهوض بأوضاع المرأة المصرية خلال السنوات الـ6 الأخيرة، والتي شهدت تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والإقليمى والدولي.

وأكدت أن ذلك يرجع إلى الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.

واختتمت كلمتها قائلة إن المرأة هي البنية الأساسية لتقدم المجتمعات، وعليه فإن تمكين المرأة واحترامها وتقدير دورها هو واجب وطني والتزام لا غنى عنه من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتنا العربية، وعلينا جميعاً مسئولية أمام التاريخ أن نطلق العنان للمرأة ونفتح أمامها جميع المجالات.

وبحث الاجتماع موضوعات الاجتماع أجندة المرأة والأمن والسلام، والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية في مجال المرأة، وأجندة الأمانة الفنية للجنة المرأة العربية 2021-2022.

وعُقِد على هامش أعمال لجنة المرأة العربية في اليوم الأول، الاجتماع الإقليمي العربي التحضيري للجنة المرأة في الأمم المتحدة، على المستوى الحكومي بهدف توحيد رؤى الدول العربية للخروج بموقف عربي حول الموضوع الرئيسي المطروح على جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وشارك في أعماله الوزراء ورؤساء اللجان الوطنية المعنية بشئون المرأة في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.