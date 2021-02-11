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"قومي المرأة" يشيد بتعيين 4 مديرات بالنيابة الإدارية

08:37 م الخميس 11 فبراير 2021
"قومي المرأة" يشيد بتعيين 4 مديرات بالنيابة الإدارية

الدكتورة مايا مرسي

كتبت: نور العمروسي

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى مديرات النيابة الإدارية الجدد وهن المستشارة رندا محمود محمد حبيب والمستشارة أمانى حسن احمد البحيرى والمستشارة رشا حلمى زكى الشنوانى والمستشارة غادة محمود رزق.

ياتى ذلك بعد ان أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بتعيين أربع مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها لدور النيابة الإدارية فى دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها فى العمل القضائي والمناصب القيادية، مؤكدة ان تمثيل المرأة لما يقارب نصف عدد اعضاء النيابات فى المناصب القيادية الهامة يشير إلى إعمال مبدأ الكفاءة والمساواة.

مايا مرسي النيابة الإدارية المجلس القومى للمرأة عصام المنشاوي العمل القضائي المناصب القيادية

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