أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبالميراس الطقس مونديال الأندية لقاح كورونا مسبار الأمل عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

حتى نهاية الشهر الجاري.. "الصحفيين" تقرر مد الاشتراك بمشروع العلاج

08:00 م الخميس 11 فبراير 2021
حتى نهاية الشهر الجاري.. "الصحفيين" تقرر مد الاشتراك بمشروع العلاج

نقابة الصحفيين

كتب- مينا غالي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه المنعقد مساء أمس، مد فترة تلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج حتى نهاية فبراير الجاري.

وكان أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عرض مد فترة الاشتراك حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك لتمكين كافة الزملاء الراغبين في الاشتراك لعام ٢٠٢١ من الحصول على الخدمة.

وكان من المقرر غلق باب الاشتراك ١٥ فبراير الجاري، ليمتد بذلك فتح باب الاشتراك اسبوعين اضافيين.

وحول إمكانية الاشتراك بشكل مباشر بالحضور من النقابة، أوضح عبدالمجيد: يتاح للزملاء الاشتراك من النقابة عن طريق حضورهم، أو ارسال مندوبين من الصحف، وذلك في أيام العمل الرسمية من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الثالثة ظهرًا.

وتبلغ قيمة اشتراك الفرد ١٨٥ جنيهًا، ويضاف ٢٥ جنيهًا رسوم إدارية للأسرة، فيما يستفاد العضو ب ٧٠٪ من إجمالي ٢٤ ألف للحد العادي، و٧٠٪ من إجمالي ٣٥ ألف في الحد التكميلي للحالات الحرجة، وذلك يعد مضاعفة لنسبة الاستفادة بما تم إدخاله من إصلاحات هيكلية على لائحة المشروع العام الماضي.

نقابة الصحفيين أيمن عبدالمجيد لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية

الخبر التالى:

السيسي يؤكد لـ"أبومازن" ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171390

    عدد المصابين

  • 133331

    عدد المتعافين

  • 9804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 107802122

    عدد المصابين

  • 79710240

    عدد المتعافين

  • 2362323

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. بايرن ميونيخ 0 - 0 تيجريس.. نهائي مونديال الأندية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا