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برلماني يطلق مبادرة "اسأل النائب" لحل مشاكل المواطنين

05:36 م الخميس 11 فبراير 2021
برلماني يطلق مبادرة "اسأل النائب" لحل مشاكل المواطنين

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:
أطلق الدكتور محمد علي عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية والعمرانية، مبادرة "أسأل النائب"، للتواصل مع أهالي الدائرة، لافتَا إلى أنه يستهدف التعرف على مستجدات مشكلات المواطنين أولا بأول.

وأكد النائب في تصريحات صحفية له اليوم، أن التواصل مع الأهالي للتعرف على مشكلاتهم والعمل على وضع الحلول الفورية لها في مقدمة أولوياته، مشيرا إلى أنه من خلال فريق العمل بالمبادرة سيعمل على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للتعامل مع المشكلات وفي إطار القانون.

وتابع: "بناء جسور الثقة بين أي نائب وأهالي دائرته لم تتم إلا من خلال التواصل بشكل مستمر".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تشكيل فريق عمل ممثلا عن كل مناطق الدائرة لتسهيل التواصل مع المواطنين في إطار المبادرة، موضحا أن فريق العمل سيتواصل على مدار الساعة من الأهالي لعرض مشكلاتهم وتساؤلاتهم والتعامل الفوري معها.

وأكد النائب أن خدمة أهالي الدائرة لن تؤثر على دوره الرقابي والتشريعي، مشيرا إلى أنه لن يتأخر عن مساندة أهالي دائرته من خلال هذه المبادرة وسيسخر كل الإمكانيات من أجل تحقيق كافة مطالبهم.

اسأل النائب مجلس النواب محمد علي عبد الحميد

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