أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبالميراس الطقس مونديال الأندية لقاح كورونا مسبار الأمل عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

محافظ القاهرة يلتقي نواب العاصمة الجدد "قائمة"

04:37 م الخميس 11 فبراير 2021
محافظ القاهرة يلتقي نواب العاصمة الجدد "قائمة"

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اللقاء الأول بأعضاء مجلس النواب الجدد (القائمة) بديوان عام المحافظة.

ووجه المحافظ، التحية لأعضاء مجلس النواب الجدد، لتوليهم مهام المسئولية فى هذه المرحلة مؤكدًا المسؤولية الوطنية المشتركة بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب لخدمة مصالح الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين فى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم مع إحترام الدستور والقانون لافتًا إلى وجود تعاون مثمر وبناء مع أعضاء مجلس النواب.

وأشاد المحافظ، بالوجود الفعال والواضح للمرأة والشباب في المجلس الجديد وهو ما يعكس إيمان الدولة وقيادتها السياسية بقدارت المرأة والشباب في المساهمة في بناء الدولة.

ووجه محافظ القاهرة، التحية والتقدير لأعضاء مجلس النواب السابقين لما قدموه طيلة الفصل التشريعي السابق من جهد كبير أسهم فى تعزيز التجربة البرلمانية.

وأكد المحافظ على ثقته من أن أعمال المجلس ستكون معبرة عن مصالح الوطن والمواطنين و ستسهم فى ترسيخ الإيمان بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ومترجمة للنهج الإصلاحي المستمر من أجل مصلحة الوطن.

خالد عبدالعال مجلس النواب اعضاء مجلس النواب

الخبر التالى:

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171390

    عدد المصابين

  • 133331

    عدد المتعافين

  • 9804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 107802122

    عدد المصابين

  • 79710240

    عدد المتعافين

  • 2362323

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 بالميراس..سيطرة حمراء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا