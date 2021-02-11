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"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 30 ألف طن زيت صويا خام

04:09 م الخميس 11 فبراير 2021
"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 30 ألف طن زيت صويا خام

زيت ارشيفية

كتب- مصراوي:

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال مناقصة عالمية على شراء 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد بالدولار، في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الخميس - أن فترة الوصول للزيت الخام المتعاقد عليه تمتد من ١٦ مارس حتى ٥ إبريل المقبل، مشيرة إلى أن

السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الاسلاميه لتمويل التجارة.

زيت صويا السلع التموينية مناقصة عالمية وزارة التموين

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