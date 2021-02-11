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غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

03:27 م الخميس 11 فبراير 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، 63 رحلة جوية داخلية وخارجية لنقل 5339 راكبا لوجهات مختلفة.

وذكرت الشركة، في بيانها اليومي، أنها ستسير 43 رحلة دولية إلى كل من (الدوحة، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، إسطنبول، دبي، امستردام، روما، موسكو، نيويورك، جوبا، أثينا، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، إربيل).

كما تسير الشركة 16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوي.​

مصر للطيران رحلات جوية رحلات دولية

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