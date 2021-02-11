خلال استقباله الأنبا قزمان.. البابا تواضروس يعزي كاهن العريش في وفاة زوجته

كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، أمس، نيافة الأنبا قزمان أسقف إيبارشية شمال سيناء، وبرفقته كاهنين من كهنة الإيبارشية؛ القمص مويسيس ناعوم والقس غبريال إبراهيم وكيل المطرانية، وجرى خلال اللقاء مناقشة عددًا من الأمور الخدمية هناك.

وقدم قداسة البابا التعزية للقس غبريال ولابنته التي كانت برفقته، وذلك في رحيل زوجته، التي توفيت منذ يومين بعد معاناة مع المرض.​