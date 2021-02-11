برودة شديدة وشبورة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة الجمعة

كتب- محمد نصار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الجمعة طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد تصاحبه رياح معتدلة على معظم الأنحاء.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وبارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية المصاحبة، تتكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

الإسكندرية 21 12

وادي النطرون 21 13

طنطا 22 12

شبين الكوم 22 12

دمنهور 21 12

بلطيم 21 13

مطروح 20 10

السلوم 21 11

سيوة 23 11

بورسعيد 22 14

دمياط 22 13

الزقازيق 22 12

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 22 12

السويس 23 13

العريش 22 12

رفح 22 12

رأس سدر 23 13

نخل 23 08

نويبع 27 17

طابا 24 15

كاترين 20 08

الطور 24 13

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 27 14

مرسى علم 27 15

الفيوم 24 10

بني سويف 24 10

المنيا 24 09

أسيوط 24 09

سوهاج 28 10

قنا 29 12

الأقصر 30 13

أسوان 30 14

إدفو 31 13

أبوسمبل 30 14

الوادي الجديد 30 11

شلاتين 28 17

أبورماد 27 18

حلايب 26 18

رأس حدربة 26 19​