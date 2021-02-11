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مرخص له بصناعة الصابون.. إحباط بيع زيوت طعام مستعملة بعد تدويرها بأحد المصانع

02:08 م الخميس 11 فبراير 2021
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كتب- محمد نصار:

شنت وزارة البيئة، حملة تفتيشية استهدفت مصنعا يعمل بمجال إعادة تدوير المخلفات بالقاهرة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، حيث تمكنت من إحباط إعادة بيع كمية من منتجات زيوت الطعام التي كانت معدة للبيع تبين أنها معاد تدويرها وسبق استخدامها مما يشكل ضررًا على صحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة الدورية لمدى التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية.

وتبين للحملة التفتيشية المشتركة أن المصنع لديه رخصة لمزاولة النشاط تختص فقط بإعادة تدوير تلك الزيوت المستعملة في صنع منتجات أخرى كالصابون وليس إعادة تدوير الزيوت المستعملة لإعادة بيعها كمنتجات طعام.

كما تبين أن المصنع يتسلم الكميات المجمعة منزليًا من الزيوت المستعملة ثم يتم إجراء عمليات تشغيل لتلك الزيوت لتغيير جزء من حالتها لعدم اكتشاف أنها مستعملة، وتبين أن المنتج معبأ بغرض البيع رغم أنه لا يصلح للاستخدام الآدمي ويؤثر بالسلب على الصحة العامة.​

بيع زيوت طعام مستعملة زيوت طعام وزارة البيئة الصابون

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