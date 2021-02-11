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لطلاب معاهد البعوث الإسلامية.. رابط التسجيل في منصة المراجعات النهائية

01:15 م الخميس 11 فبراير 2021
لطلاب معاهد البعوث الإسلامية.. رابط التسجيل في منصة المراجعات النهائية

معاهد البعوث الإسلامية

كتب- محمود مصطفى:

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، عن رابط التسجيل الدخول إلى منصة المراجعات النهائية (عن بعد) والتي تبدأ في الفترة من: (13 إلى 18) فبراير 2021، استعدادًا لامتحانات طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بمعاهد البعوث الإسلامية (بنين وفتيات).

وأوضح المعهد، أن إنشاء المنصة يعد تدعيما للعملية التعليمية، ومساعدة الطلاب على تحصيل ومراجعة ما درسوه خلال السنة الدراسية 2020/2021.

وتشمل المنصة محتوى تعليمي جيد يساعد الطلاب على استيعاب المعلومة واستذكارها، وتتيح لهم التفاعل الإيجابي مع المعلمين، من خلال خاصية البث المباشر ومشاهدتهم صوتًا وصوره، يتمكنون من خلالها عرض أسئلتهم الخاصة بالمناهج الدراسية على المعلمين، ويقومون بالرد على تساؤلاتهم.

يأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب الوافدين، وتذليل كافة الصعاب التي قد تعوق تفوقهم الدراسي.

ويمكن للطلاب والطالبات التسجيل عبر الرابط التالي:

معاهد البعوث الإسلامية المراجعات النهائية مركز تطوير تعليم الطلاب

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