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عقب جلسة المباحثات.. مدبولي ونظيره الأردني يتفقدان أعمال تطوير ميدان التحرير

01:07 م الخميس 11 فبراير 2021
عقب جلسة المباحثات.. مدبولي ونظيره الأردني يتفقدان أعمال تطوير ميدان التحرير

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، أعمال التطوير التي تمت بميدان التحرير، وذلك عقب جلسة المباحثات بينهما.

وشرح رئيس الوزراء المصري لنظيره الأردني، تفاصيل أعمال التطوير من دهان واجهات المباني، والزراعات والتشجير والإضاءة، وتزيين الميدان بالمسلة الفرعونية والكباش.

وقال: استعاد الميدان رونقه وبهاءه، وأصبح واجهة حضارية تعبر عما يتم حاليا من أعمال تطوير في العاصمة القديمة، خاصة القاهرة التاريخية.​

مصطفى مدبولي ميدان التحرير تطوير ميدان التحرير بشر الخصاونة

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