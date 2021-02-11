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"حماية المستهلك": حملات مفاجئة على 8 محافظات وفحص 2745 شكوى

12:30 م الخميس 11 فبراير 2021
"حماية المستهلك": حملات مفاجئة على 8 محافظات وفحص 2745 شكوى

جهاز حماية المستهلك

كتب- مصراوي:

قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز شن حملات مفاجئة على 8 محافظات استهدفت الأسواق التجارية والمنشآت الطبية المخالفة بهذه المحافظات بالتعاون مع الرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين.

وأضاف حسام الدين، أن الحملات على محافظات بورسعيد وأسوان والقليوبية والشرقية والجيزة والسويس وبني سويف والفيوم، أسفرت عن ضبط 2 طن لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، و3 أطنان أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام، و600 كجم أحشاء داخلية، يتم عرضها في صورة عجينة كفتة ولا تصلح للاستخدام الآدمي، و35 كرتونة زيت طعام يستخدم علامات تجارية مقلدة، كما تم المرور على محطات الوقود في هذه المحافظات للتأكد من انتظام العمل بها.

وأضاف حسام الدين أن الإدارات و الأفرع المختلفة بالجهاز قامت بفحص 2745 شكوى وإزالة أسباب 1281 شكوى في يوم واحد.​

حماية المستهلك أيمن حسام الدين وزير التموين والتجارة المنشآت الطبية المخالفة

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