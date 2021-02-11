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للمسلمين..‫ إعادة فتح باب الحجز لـ 1117 مقبرة جاهزة بمدينة 6 أكتوبر

12:11 م الخميس 11 فبراير 2021
للمسلمين..‫ إعادة فتح باب الحجز لـ 1117 مقبرة جاهزة بمدينة 6 أكتوبر

مقابر- أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تقرر خلال الفترة من 21 فبراير الجاري وحتى 31 مارس المقبل، إعادة فتح باب الحجز لـ 1117 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40 م2 للمقبرة.

يتاح ذلك لقاطني مدن: (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، ومحافظة الجيزة "أحياء وضواحي"، بنظام حق الانتفاع، وذلك للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم خلال الفترة السابقة للطرح، والمواطنين الذين لم يتمكنوا من سداد المقدمات، وكذلك استكمال إجراءات الحجز.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم سحب كراسة شروط وتفاصيل التقدم للحجز من مقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، ويشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصاً طبيعيا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصاً معنويا (شركة - مؤسسة)، وأن يكون من قاطني إحدى مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد)، ومحافظة الجيزة وضواحيها.

وتابع: "ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى – أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقاً لما يرد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة".

مدينة 6 أكتوبر مقابر حجز مقابر هيئة المجتمعات العمرانية

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