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توقيت صعب.. رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة يحذر من كتلة قطبية شديدة البرودة

11:15 ص الخميس 11 فبراير 2021
توقيت صعب.. رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة يحذر من كتلة قطبية شديدة البرودة

تعبيرية

كتب- أحمد مسعد:

حذر الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغيرات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من كتلة قطبية شديدة البرودة في طريقها إلى مصر وشرق ليبيا وبلاد الشام وغرب السعودية تنخفض فيها الحرارة جدا في توقيت صعب لأشجار الفاكهة والخضر.

وأكد فهيم، صباح الخميس، أن السبب في ذلك تعمق جبهة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي مرافقة لمنخفض قطبي بداية من 16 فبراير 2021 وتستمر فترة مع انخفاض حاد وكبير في درجات الحرارة على كامل مصر.​

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مركز تغيرات المناخ وزارة الزراعة كتلة قطبية شديدة البرودة مصر

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