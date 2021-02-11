79 مليون يورو.. السيسي يوافق على قرض لتحسين نوعية المياه في مصرف "كتشنر"
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف "كتشنر" - برنامج التخلص من المخلفات الصلبة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 79 مليون يورو والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.
وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 أبريل 2019.
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