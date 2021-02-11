أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبالميراس الطقس مونديال الأندية لقاح كورونا مسبار الأمل عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

79 مليون يورو.. السيسي يوافق على قرض لتحسين نوعية المياه في مصرف "كتشنر"

10:09 ص الخميس 11 فبراير 2021
79 مليون يورو.. السيسي يوافق على قرض لتحسين نوعية المياه في مصرف "كتشنر"

الرئيس السيسي

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف "كتشنر" - برنامج التخلص من المخلفات الصلبة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 79 مليون يورو والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 أبريل 2019.​

الرئيس السيسي تحسين نوعية المياه مصرف كتشنر

الخبر التالى:

تمهيدا لإلغاء الكفيل.. السعودية تصدر دليل خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171390

    عدد المصابين

  • 133331

    عدد المتعافين

  • 9804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 107802122

    عدد المصابين

  • 79710240

    عدد المتعافين

  • 2362323

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عند شراء وحدة سكنية.. تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا