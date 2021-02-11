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مرتفع جوي وبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس "بيان بالدرجات"

10:04 ص الخميس 11 فبراير 2021
مرتفع جوي وبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس "بيان بالدرجات"

الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارا بارد ليلا.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأشارت الهيئة، إلى ظهور شبورة كثيفة صباحا، على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر على النحو التالي:

القاهرة 24 13

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 23 13

طنطا 24 12

شبين الكوم 23 13

دمنهور 23 13

بلطيم 21 14

مطروح 20 10

السلوم 20 11

سيوة 25 11

بورسعيد 22 15

دمياط 21 14

الزقازيق 24 13

المنصورة 23 13

الإسماعيلية 25 12

السويس 25 13

العريش 21 13

رفح 21 12

رأس سدر25 14

نخل 24 08

نويبع 27 17

طابا 24 15

كاترين 20 08

الطور 25 18

شرم الشيخ 28 06

الغردقة 29 14

مرسى علم 28 15

الفيوم 26 11

بني سويف 26 10

المنيا 27 10

أسيوط 27 09

سوهاج 28 11

قنا 29 12

الأقصر 30 13

أسوان 31 14

إدفو 31 13

أبوسمبل 30 14

الوادي الجديد 30 10

شلاتين 27 18

أبورماد 27 18

حلايب 26 17

رأس حدربة 26 19

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