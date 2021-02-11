نشاط الرئيسي السيسي والشأن المحلي أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس كما تناولت باهتمام عدد من أخبار الشأن المحلي.

فتحت عنوان "مصر مستعدة لتلبية احتياجات الليبيين لاستعادة الاستقرار وإدارة بلادهم"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعرب عن تطلعه لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بداية عهد جديد، تعمل فيه كل مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يُعلى المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات، سعيا لإنهاء الانقسام الليبي الذي كان أحد معوقات المرحلة الماضية، وعانت منه الدولة الليبية وشعبها الشقيق، وكذلك سائر الإقليم ودول الجوار.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي أمس مع محمد المنفي، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي، والذي أكد خلاله مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني أو العسكري.

وهنأ الرئيس، خلال الاتصال، المنفي بمناسبة اختياره رئيسا جديدا للمجلس الرئاسي الليبي من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي كممثلين عن الشعب الليبي، متمنيا له التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد.

كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا مماثلا مع عبدالحميد دبيبة، الرئيس الجديد للحكومة الليبية، هنأه خلاله على نيل ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي، متمنيا له وللشعب الليبي الشقيق كل التوفيق والنجاح، في إطار استعداد السلطة الانتقالية في ليبيا لتهيئة الدولة والانطلاق بها نحو آفاق التنمية.

وأكد الرئيس خلال الاتصال استعداد مصر للاستمرار في تلبية كل احتياجات الأشقاء الليبيين لاستعادة الاستقرار إلى بلادهم، وذلك امتدادا لمسار العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وانطلاقا من حرص مصر على مساعدة الشعب الليبي الشقيق في استكمال آليات إدارة دولته.

من جانبه، أعرب دبيبة عن شكره لتهنئة الرئيس السيسي، مؤكدا الحرص على تدعيم العلاقات المصرية ــ الليبية التاريخية واستكمال مسيرة تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، فضلا عن زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة.

وتحت عنوان "دعم مصري كامل للعراق وتعزيز دوره القومي" نقلت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي – خلال استقباله أمس فؤاد حسين وزير خارجية العراق- اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في جميع المجالات سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة دعما لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك، وذلك في إطار سياسة مصر القائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وثوابت أخلاقية راسخة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار للجميع.

وفي الشأن الرياضي، أبرزت "الأهرام" بحث النادي الأهلي بطل مصر وإفريقيا عن برونزية مونديال كأس العالم للأندية خلال لقائه مساء اليوم فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في تمام الخامسة بعد عصر اليوم.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة أمس، أن الدولة تنتهي حاليا من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وتسكين أهاليها، بينما تبلغ مساحة البناء غير المخطط نحو 45 بالمائة من العمران مثل عزبة الهجانة. وقال إنه لن تتم إزالة المباني في المناطق غير المخططة ما دامت صالحة للسكن، ولكن الدولة ستتدخل لتحسين معيشة سكانها عبر فتح شوارع وتوفير بيئة مناسبة للسكن.

وأوضح أن التوسع في بناء المدن الجديدة حاليا يستهدف توفير سكن آمن ومخطط في مجتمعات حضارية مكتملة الخدمات، وحتى نمنع البناء العشوائي المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية في القرى، مؤكدا (مدبولي) أهمية المشروع الكبير الذي بدأته الحكومة حاليا بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وإنشاء 500 ألف شقة بها، مشيرا إلى أن الدولة تقوم حاليا بحصر الأراضي الصالحة لهذا المشروع، مضيفا أنه سيتم نقل بعض الموظفين بشكل تجريبي وتدريجي إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية في النصف الثاني من 2021.

وأبرزت الصحيفة موافقة مجلس الوزراء على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات، في إطار مبادرة الرئيس السيسي لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي ويشمل ذلك اعتماد حافز للسيارات الملاكي بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي "كورونا" بقيمة 500 ألف دولار، ووافق المجلس أيضا على مشروع رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض الأراضي بشمال سيناء لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني.

وتحت عنوان "د.هالة السعيد:20 مليار جنيه للمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة في 375 قرية"، نوهت صحيفة الجمهورية لقيام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة ميدانية إلى محافظة المنيا بهدف التأكد من معدلات الإنجاز وعدم وجود معوقات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتأكد من جودة التنفيذ حسب المواصفات المحددة وضمان تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة، والتعرف على رؤية المواطن بشأن أي مشروعات أخرى مطلوبة وذات أولوية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك توجها لدى الدولة لتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات وهو ما تحققه المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتركيز على تنمية القرى الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى وأن العدالة المكانية هي أحد مستهدفات خطط الدولة.

وبشأن ملف حقوق الإنسان، نقلت صحيفة "الأخبار" تأكيد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة لوران دي بويك، (خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس برئاسة النائب طارق رضوان)، أن مصر عضو فعال في الحوار والمناقشات في هذا الملف ، وأنها لديها طريقة كاملة في هذا الأمر، وأن مصر تقود المنطقة في قضية الهجرة واللاجئين، وكل التقارير تشير إلى ذلك، مشددا على أن مصر بالنسبة لنا قائد في العديد من القطاعات منها الحكومة والبرلمان بما تم إنجازه في هذا الصدد.. كما أن لديها تشريعات المكافحة التهريب والإتجار في البشر وتهريب المهاجرين.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة إن المهاجرين يتمتعون في مصر بحقوق مماثلة للمواطنين المصريين أنفسهم في مختلف مناحي الحياة، وهذا جهد كبير من الدولة المصرية نلحظه في البرامج والمبادرات التي تدشنها الحكومات، المهاجرون يعتبرون مساوين للسكان الأصليين".. مشيرا إلى أن المنظمة تعمل على نقل خبرات الدولة المصرية إلى القارة الإفريقية، ويتم العمل على توفير مساعدة مباشرة لمساعدة المهاجرين خاصة الفئات الأولى بالرعاية والمشردين وأطفال الشوارع لمنحهم أموالا والقدرة على الوصول للخدمات الصحية والتركيز في المجتمعات الكبيرة مثل الجيزة لمساعدة المحافظة أن تكون هناك تسهيلات للسكان، متابعا: "نعلم أن مصر تستقبل الكثير من المهاجرين ويتم استقبالهم بحفاوة".

وسلطت "الأخبار" الضوء أيضا على ترحيب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمخرجات حوار الفصائل الفلسطينية الذي استضافته القاهرة على مدار يومين، مؤكدا أن الحوار حقق المطلوب الذي يمهد لإجراء الانتخابات المقبلة التشريعية والرئاسية في أجواء إيجابية.. وقدم أبو الغيط الشكر لمصر على رعايتها الحوار في هذا التوقيت المهم، مشيرا إلى ان الانقسام طالما مثل خصما من الموقف الفلسطيني، وأن الوقت قد حان لتجاوزه بالمصالحة والانتخابات معا.

وأكد أبو الغيط أن الانتخابات تمثل خطوة مهمة من أجل تجديد الشرعية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى بذل كل جهد ممكن لضمان انعقاد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، ومشددا على أن إسرائيل –كدولة قائمة بالاحتلال- ملزمة بواقع القانون الدولي بعدم وضع العراقيل أمام سير العملية الانتخابية في عموم الأراضي المحتلة.

وتحت عنوان "تكليف رئاسي بمد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين"، أبرزت صحيفة "الأخبار" تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن جائحة كورونا لن تعطل مسيرة الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة حيث تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية خلال عشر سنوات بدلا من 15 عاما، تنفيذا للتكليفات الرئاسية حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية لجميع أفراد الأسرة.