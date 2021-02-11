حدث ليلاً| 610 إصابة بكورونا و8 قرارات حكومية جديدة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة كبيرة.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133331 حالة حتى اليوم.

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الحكومة: الحديث عن إلغاء العام الدراسي "تهريج" والقرار متروك للجنة الأزمات

نفى المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، صدور أي قرارات عن مجلس الوزراء فيما يخص العملية التعليمية، قائلًا: "قولًا واحدًا مفيش أي قرارات صدرت والقرار متروك للجنة الأزمات التي ستنعقد مطلع الأسبوع القادم".

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"غير موجود بمصر"..تاج الدين: نسب الوفاة بسبب فيروس "نيباه" عالية جدًا في دول جنوب شرق آسيا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن فيروس نيباه سمي باسم أحد المدن الموجودة في ماليزيا، وهو فيروس ظهر عام 1998، وتم الإعلان عن اسمه في عام 1999، حيث أنه تم اكتشافه من قبل أحد الجامعات الماليزية التي تحدثت عنه.

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"وصول 300 ألف جرعة قريبًا".. مستشار الرئيس: العالم يعاني من نقص توزيع لقاحات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن هناك جدول تطعيمات في الحصول على لقاحات كورونا، موجود وينقصه تحديد الموعد لتلقي التطعيمات وهي مرتبطة بشكل وثيق بكميات اللقاحات التي تصل لمصر وتكفي للجرعتين.

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مقابل تخريد السيارات وعملات تذكارية.. 8 قرارات حكومية جديدة

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء، على 8 قرارات بينها مشروعات قوانين وعدة المقترحات.

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رفع راتبه لـ 100 ألف جنيه.. "إعلام النواب" ترفض بيان هيكل أمام البرلمان

انتهت لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، إلى رفض بيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والذي عرضه أمام مجلس النواب، في ضوء ما رصده المجلس من ملاحظات وقصور على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

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استكمال الدراسة وشحنات اللقاح.. تصريحات عاجلة لـ "متحدث الحكومة" بشأن كورونا

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا تبحث مقترحًا بوضع المدرسين وأساتذة الجامعات من الفئات ذات الأولية للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

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توقف الآن.. الصحة: "السيجارة تخنق الرئة وتمنع الأكسجين اللازم لنمو وظائف الأعضاء

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك لمنظمة الصحة العالمية، يتضمن عدة نصائح للمدخنين بالإقلاع عن التدخين حفاظا على الصحة.

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ديمقراطيون يعرضون مقاطع فيديو لشغب الكابيتول ضمن إجراءات محاكمة ترامب

عرض مشرعون أمريكيون الأربعاء حججهم بشأن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مسلطين الضوء على كيفية استهداف أنصار ترامب لأعضاء الكونجرس خلال أعمال شغب في مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

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التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيين صوب السعودية

أعلن ‏تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، صباح الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط في السعودية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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الجيش الإسرائيلي يفجر منزل فلسطيني متهم بقتل مستوطنة

فجر الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء، منزل فلسطيني متهم بقتل مستوطنة إسرائيلية-فرنسية في الضفة الغربية المحتلة في ديسمبر "لدوافع قومية".

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"هدد المسؤولين ودعا أنصاره للعنف".. ماذا قال فريق الادعاء بمحاكمة ترامب؟

عرض فريق الادعاء بمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمجلس الشيوخ -الأربعاء- لقطات جديدة من هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في ٦ يناير الماضي، كما عرض تسجيلاً لمكالمته مع مسؤول في ولاية جورجيا يطالبه خلاله بقلب نتيجة الانتخابات، حسبما ذكرت "واشنطن بوست".

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