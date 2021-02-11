مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات يحصل على الاعتماد عن أكواد "u&r" من منظمة "Asme"

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن نجاح مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (200 الحربي)، في الحصول على الاعتماد عن أكواد (u&r) من منظمة "Asme" وهي جمعية أمريكية متخصصة في مجال الهندسة الميكانيكا والغلايات والمراجل البخارية وهو الكود والمعيار الدولي المستخدم في تصنيع أوعية الضغط والغلايات.

ويعرف باسم "ASME Boiler and Pressure"، ويتيح للمصنع الدخول بقوة في مجال صناعة وإصلاح وصيانة أوعية الضغط والغلايات بمختلف أنواعها.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها ووحداتها التابعة على التطوير الدائم لمواكبة كل ما هو جديد في عالم الصناعة.

من جانبه كرم المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، فريق العمل المشارك في حصول المصنع على هذا الاعتماد وهم: مهندس أيمن محمد أحمد، رئيس قطاعات الجودة، ومهندس شوقي الحلو، رئيس قطاع هندسة الجودة، ومهندس حسام فكري، ومهندس كريم عبدالعزيز، وفني لحام مينا ماهر اسحق، وفني لحام السيد عبدالمنعم قطب، وفني لحام طارق السيد عواد، وفني براد سيد علي عبده، وفني براد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن.

وقد حضر التكريم المهندس ماجد جمال الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء أحمد أمين أحمد، والمهندس سعيد شافعي، رئيس اللجنة النقابية، ورؤساء القطاعات وعدد من العاملين الممثلين لكافة القطاعات بالشركة.

والتزم الحضور بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الجمعية الأمريكية التي منحت المصنع هذا الاعتماد قد تأسست في عام 1880 إثر حوادث انفجار متعددة لغلايات البخار وقد أنشأت الجمعية في عام 1911م لجنة الغرض منها تحديد مواصفات إنتاج الغلايات والمراجل البخارية والسفن وأوعية الضغط.